Recorda que, atesa la Llei de Protecció de Dades (LOPD), no es poden inscriure al web de la Diada 2017 els menors de 16 anys. Però els esperem a tots a trams amb els seus somriures!



D'acord amb l'article 4 i 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s'incorporaran al fitxer Campanyes, el responsable del qual és l'Assemblea Nacional Catalana. Les vostres dades es tractaran amb la finalitat de gestionar les inscripcions a l'esdeveniment de la diada del Sí, així com per l'enviament d'informació promocional als usuaris inscrits. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a l'Assemblea Nacional Catalana a: Carrer de la Marina 315, 08025 Barcelona o al correu electrònic dades@assemblea.cat



D'altra banda, vostè autoritza a l'Assemblea Nacional Catalana a que utilitzi les seves dades identificatives per a mantenir-lo informat sobre novetats en els serveis prestats per l'Associació, així com per l'enviament d'informació promocional i d'interès d'aquesta, a més d'informació sobre possibles activitats que ofereixi l'Associació i la celebració d'actes que puguin ser del seu interès.